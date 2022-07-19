Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра фінансів Віталій Ломакович. Він зазначив, що в умовах війни багато країн провели певні види реструктуризації по своїх зобовʼязаннях. Проте поки що Міністерство фінансів України цього не використовувало, тобто обслуговування наших боргових зобовʼязань далі триває.

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Віталій Ломакович повідомив, що вони діляться на дві частини – боргові зобовʼязання зовнішні та внутрішні.

За його словами, по зовнішніх зобовʼязаннях нам зараз дають:

грантові гроші – це кошти, які непотрібно повертати;

так званий макрофін – макрофінансову допомогу на рівні інституцій Євросоюзу або на двосторонньому рівні (між Україною та іншими країнами).

"Ці відсоткові ставки по макрофінансовій допомозі є надзвичайно низькими. Вони менші, ніж 1%. Тобто говорити зараз про якісь розміщення суверенних облігацій на зовнішніх ринках – не приходиться", – повідомив Віталій Ломакович.

Внутрішні запозичення

Він зазначив, що ситуація із внутрішніми запозиченнями доволі специфічна, тому що в умовах війни завдання уряду, в особі Мінфіну, не стоїть у вигляді залучення коштів на ринкових ставках. Про це говорять класики макроекономічних теорій. Можна, для прикладу, подивитися досвід США під час Другої світової війни.

"Тому військові облігації – це швидше мова про підтримку бюджету, про, умовно кажучи, економічний патріотизм українців та підприємств", – додав Віталій Ломакович.

Національний банк

Радник міністра фінансів зазначив, що гірша ситуація з Національним банком. На його думку, він абсолютно безпідставно підняв облікову ставку з початку червня до 25% річних. А також всіляко підштовхує Мінфін збільшити ставки по військових облігаціях, що суперечить бюджетному розпису.

У бюджеті на 2022 рік є певні суми, закладені для обслуговування боргів Міністерством фінансів. Якщо зараз слідувати логіці Нацбанку, то треба збільшити суму на обслуговування боргів у 2,5 раза. Тобто більше, ніж передбачено в бюджеті,

– пояснив Віталій Ломакович.

За його словами, наразі стоїть завдання не просто зберегти фінансову систему й підтримувати виплати на користь Міністерства оборони, соціальні виплати, що Мінфін здійснює безперебійно.

"Мова не йде про те, що треба комусь на чомусь зараз заробляти. А Нацбанк говорить, що запозичення повинні мати ринковий характер. Це абсолютний нонсенс під час військових дій і воєнного стану", – розповів Ломакович.

Він додав, що зараз всім інституціям на державному рівні потрібно працювати на одну мету. Якщо ми говоримо про економіку та фінанси – це забезпечення безперебійного фінансування Міністерства оборони, Міністерства соціальної політики та інших державних інституцій й органів. Це необхідно для того, щоб люди і далі отримували пенсії, заробітні плати, армія отримувала кошти на те, щоб ми могли перемогти.

Дивіться відео: про ситуацію з підняттям облікової ставки