Увеличатся ли тарифы на газ зимой: в "Нафтогазе" дали обнадеживающее обещание

В "Нафтогазе" заявили, что продолжили действие тарифа "Фиксированный" на ближайший отопительный сезон 2023 – 2024 года. То есть кубический метр газа будет стоить по-прежнему 7 гривен 96 копеек.

Тариф "Фиксированный" сохранила группа компаний "Нафтогаз", которая обеспечивает энергоресурсом 12,5 миллиона домохозяйств. Председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев рассказал ТСН, какой будет ситуация с ценами на газ, пишет 24 Канал.

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Какими будут тарифы на газ

Я хочу успокоить всех украинцев. "Нафтогаз" не планирует увеличивать цену на газ для населения в этом отопительном сезоне, следующей зимой. Поэтому украинцы могут быть уверены, что их платежки не будут расти,

– заявил председатель правления "Нафтогаза".

В частности, тариф продлили до 1 мая 2024 года.

Алексей Чернышев призвал украинцев своевременно платить за газ. Ведь компания – важный налогоплательщик в государственный бюджет. Поэтому регулярная оплата за газ и отопление – это прямая помощь государству во время войны.

"Я уверен, что наши потребители ответственно относятся и будут относиться к этому", – отмечает глава правления "Нафтогаза".

Он также добавил, что во время войны газ не будет дорожать. Однако заверил – после победы Украины к вопросу ценообразования будут относиться так, чтобы не нанести финансовый удар по украинцам.

Какими будут тарифы в июле

В июле тарифы на газ для потребителей "Нафтогаза" не будут меняться. Однако у остальных 8 поставщиков стоимость отличается.

Кроме того, в июле выросла цена на свет – она теперь одинакова, независимо от использованных киловатт и составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Чтобы сэкономить на электроэнергии, можно оформить двухзонный и трехзонный тариф, благодаря которому свет не в пиковый час будет стоить дешевле. Подробнее об изменениях читайте по ссылке.