Останутся ли цены на газ неизменными: в "Нафтогазе" дали ответ

В "Нафтогазе" сообщили о том, какой будет цена на газ для населения еще в течение одного года. Таким шагом компания хочет поддержать украинцев в сложных условиях войны.

Каким будет тариф "Нафтогаза"

Отмечается, что действие тарифного плана "Фиксированный" продлено еще минимум на один год, то есть он будет составлять 7,96 грн с НДС за кубометр газа. Такой шаг компания сделала из-за действующего моратория на повышение цен на ЖКУ.

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В то же время в "Нафтогазе" добавили, что действуют в национальных интересах. В компании отмечали, что сейчас бесперебойно и стабильно обеспечивают газом 12,4 миллиона украинских домохозяйств.

В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед,

– подчеркнул глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Тарифы на газ у других поставщиков

Период действия тарифа – с 1 мая 2024 года до 30 апреля 2025 года включительно.

Сейчас стоимость голубого топлива других поставщиков варьируется от 7,7 до 9,9 гривеныза кубический метр. Кроме того, потребителей ждут дополнительные расходы на доставку газа, которые варьируются в зависимости от области проживания.