Почему растет доллар: в Нацбанке назвали причину подорожания валюты

Во II квартале 2024 года давление на обменный курс гривны усилилось из-за роста чистого спроса на иностранную валюту. Как следствие, гривна девальвировала на 4,4%.

Что влияло на колебания доллара

Согласно инфляционному отчету НБУ, экспорт товаров снизился из-за исчерпания запасов сельскохозяйственной продукции.

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Дефицит электроэнергии и рост внутреннего спроса также сдерживали экспорт других товаров, в частности пищевых продуктов, продукции металлургии и машиностроения.

В то же время импорт товаров значительно вырос. В частности, увеличились закупки продукции машиностроения благодаря как росту бюджетных расходов, так и устойчивому инвестиционному спросу.

Также возросла потребность в импорте энергетического оборудования и электроэнергии из-за сложной ситуации в отечественной энергосистеме, вызванную разрушением ряда генерирующих мощностей и необходимостью плановых ремонтов на АЭС.

В конце квартала активизировались закупки топлива в ожидании повышения акцизного налога. Дополнительно, влияние имели операции, разрешенные бизнесу в рамках майской либерализации: смягчение валютных ограничений привело к увеличению импорта отдельных услуг и репатриации дивидендов.

Валютные поступления в Украину / Источник: НБУ

Чего ждать от доллара дальше

По данным НБУ, в июле из-за ситуативных и психологических факторов чистый спрос на валюту значительно превысил оценку структурного дефицита валюты, что повлекло заметное ослабление курса гривны.

В то же время на валютном рынке Украины продолжали наблюдаться положительные структурные сдвиги. В частности, рос объем операций банков без участия НБУ.

Кроме того, разница между наличным и официальным курсами во II квартале 2024 года, несмотря на ситуативные колебания, не превышала 1,4%, а в конце июня снизилась до 0,7%.

Уменьшение множественности курсов и лучшая синхронизация сегментов валютного рынка улучшают способность НБУ контролировать курсовую динамику, а увеличение глубины межбанковского валютного рынка повышает его способность к самобалансировке.