Що впливало на коливання долара

Згідно з інфляційним звітом НБУ, експорт товарів знизився через вичерпання запасів сільськогосподарської продукції.

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Дефіцит електроенергії та зростання внутрішнього попиту також стримували експорт інших товарів, зокрема харчових продуктів, продукції металургії та машинобудування.

Цікаво! Водночас імпорт товарів значно зріс. Зокрема, збільшилися закупівлі продукції машинобудування завдяки як зростанню бюджетних витрат, так і стійкому інвестиційному попиту.

Також зросла потреба в імпорті енергетичного обладнання та електроенергії через складну ситуацію у вітчизняній енергосистемі, спричинену руйнуванням низки генеруючих потужностей і необхідністю планових ремонтів на АЕС.

Наприкінці кварталу активізувалися закупівлі пального в очікуванні підвищення акцизного податку. Додатково, вплив мали операції, дозволені бізнесу в межах травневої лібералізації: пом'якшення валютних обмежень призвело до збільшення імпорту окремих послуг та репатріації дивідендів.

Валютні надходження в Україну / Джерело: НБУ

Чого чекати від долара далі

За даними НБУ, у липні через ситуативні та психологічні чинники чистий попит на валюту значно перевищив оцінку структурного дефіциту валюти, що спричинило помітне послаблення курсу гривні.

Водночас на валютному ринку України продовжували спостерігатися позитивні структурні зрушення. Зокрема, зростав обсяг операцій банків без участі НБУ.

Крім того, різниця між готівковим та офіційним курсами в ІІ кварталі 2024 року, попри ситуативні коливання, не перевищувала 1,4%, а наприкінці червня знизилася до 0,7%.

Зауважте! Зменшення множинності курсів і краща синхронізація сегментів валютного ринку покращують здатність НБУ контролювати курсову динаміку, а збільшення глибини міжбанківського валютного ринку підвищує його здатність до самобалансування.