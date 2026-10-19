Обрушение перекрытий в Cosmo Multimall: как атака России ударила по бизнесу Киева

Очередной террористический акт врага нанес болезненный удар по коммерческой недвижимости столицы. Популярная торговая площадка вынуждена приостановить работу из-за серьезных повреждений инфраструктуры.

Как разрушения повлияют на работу бизнеса и посетителей

В ночь на 19 октября в результате российской атаки на Киев значительные повреждения получил торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall, который ранее был известен киевлянам как "Космополит". В здании серьезно повреждены крыша и несущие конструкции, а часть внутренних перекрытий просто обрушилась, о чем сообщает Украинский совет торговых центров.

Комплекс расположен на улице Вадима Гетьмана, совсем рядом со станцией метро "Шулявская", и является важным экономическим узлом района. До атаки здесь стабильно работали десятки розничных магазинов, заведения общественного питания, большой кинотеатр, боулинг и ледовая арена, которые создавали рабочие места и пополняли бюджет.

Обратите внимание! На данный момент администрация Cosmo Multimall официально не комментировала точные масштабы ущерба и сроки возможного восстановления. Очевидно, что арендаторы понесут прямые финансовые потери из-за вынужденного простоя и повреждения имущества, а киевлянам придется искать альтернативные места для покупок и досуга в ближайшее время.

Какие атаки на торговые центры происходили ранее

Враг целенаправленно наносит удары по гражданской и коммерческой инфраструктуре не только в столице, но и в западных регионах, пытаясь нанести ущерб экономике. Напомним, утром 16 октября россияне атаковали известный ТРЦ "Экватор" в Ровенской области.

Тогда, к счастью, никто из посетителей или персонала не пострадал, однако комплекс был вынужден приостановить работу для ликвидации последствий. Представители "Экватора" заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления, однако такие инциденты в очередной раз подчеркивают высокие риски для украинского ритейла в условиях войны.