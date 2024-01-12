Без света и тепла: в российских городах ввели отключение электроэнергии

В разных городах России происходят веерные отключения электроэнергии. Проблема затронула даже столицу, где до сих пор отключения не практиковались.

Нет отопления

Кроме отсутствия электроэнергии, в российских городах массово отсутствует отопление, в некоторых домах температура не превышает 6 градусов.

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Так, например, об отсутствии отопления в соцсети Х (Twitter) рассказывают жители Новосибирска. Из-за прорыва теплотрассы без отопления и горячей воды остались тысячи жителей.

Об ощутимости отопления сообщают даже жители Якутска, где температура зимой может опускаться ниже 40 градусов.

Даже жителей Москвы задело отсутствие тепла в домах. Ранее 24 Канал сообщал, что в результате пожара на подстанции в Москве местные жители потеряли доступ к электроэнергии и отоплению. Для подогрева они были вынуждены использовать временные методы, такие как разжигание костра во дворе.

Кроме этого, постоянные прорывы на российских теплотрассах возникают из-за коррупционных схем.

Отсутствие электроэнергии

Из-за отсутствия электроэнергии жители одного из районов Махачкалы вышли на протест. Жители сообщают, что у некоторых нет света весь день.

Аналогичная ситуация и в Омске – свет там отсутствует даже в школах и детсадах.

Введение графиков отключений электроснабжения из-за поврежденной российской энергосистемы возникло в результате украинских атак. Хотя коммунальщики утверждают, что это плановые профилактические работы, граждане РФ сомневаются в необходимости их проведения во время морозов.

Между тем Мосэнергосбыт обещает, что отключения будут производиться по четким интервалам между районами строго в соответствии с графиком. Интервал отключения не будет превышать 12 часов в день.