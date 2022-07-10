В России сообщили о первой с 1991 года дефляции

По сравнению с маем, в июне цены в стране-агрессоре снизились на 0,35%. Это первая дефляция страны с 1991 года.

Согласно данным Росстата, в годовом выражении инфляция замедлилась с 17,1% в мае до 15,9%.

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Что такое дефляция

Это ситуация, когда в течение определенного промежутка времени падает уровень цен в экономике. Простыми словами, дефляция – это повышение покупательной способности национальной валюты.

Последствия дефляции :

Снижение потребительского спроса или отсроченный спрос, ведь люди ожидают еще большего понижения цен и не спешат покупать товары и услуги. Так что цены падают еще ниже.

Падение производства, следящее за падением спроса. Ведь зачем производить не покупаемый товар.

Закрытие предприятий, заводов, которые не могут "удержаться на плаву" из-за падения спроса.

Массовый рост безработицы из-за банкротства компаний и сокращения штатов. Как следствие, падение доходов населения.

Массовый отток инвестиций, что еще больше усугубляет ситуацию в экономике страны.

Многие активы обесцениваются.

Банки прекращают кредитование бизнеса и населения или дают деньги под баснословно высокий процент.

Среди положительных моментов только краткосрочная эйфория от снижения цен на товары и услуги.

Почему в России возникла дефляция

Основной причиной стало снижение цен на плодоовощную продукцию, которая подешевела на 9,6%. Цены на продовольственные товары в целом снизились на 1,2%, на непродовольственные – на 0,4%.

Российские эксперты объясняют это снижением потребительского спроса и укреплением рубля, что сказалось на стоимости товаров, чувствительных к курсу. При этом вероятность сохранения дефляции после августа крайне мала.