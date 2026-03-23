В России врачам и шахтерам существенно сократили зарплаты, хотя власти обещали обратное
- Российские медики теряют 25-30% доходов из-за сокращения или отмены стимулирующих выплат, что приводит к потерям до 40 тысяч рублей в год.
- Угольные компании в Кемеровской области и Якутии имеют значительные долги по зарплате перед работниками, что привело к остановке шахт и открытию уголовных производств.
В России медики сообщают о существенном сокращении доходов – в среднем на 25 – 30%. В то же время закрывают десятки шахт по всей стране, а шахтеры недополучают сотни миллионов рублей зарплат.
Об этом сообщает Служба внешней разведки.
Как российские врачи и шахтеры остались без зарплат?
В больнице скорой помощи во Владимире в январе персонал не получил доплат за интенсивность труда, а в феврале им насчитали символические выплаты – около 100 рублей "за качество". В итоге ежемесячные потери составили примерно 10 тысяч рублей, а годовые – не менее 40 тысяч. В то же время в региональном Минздраве отрицают факт сокращения зарплат.
Похожая ситуация наблюдается и в Суздале. Там в районной больнице временно отменили доплаты за стаж и квалификацию из-за перерасхода фонда оплаты труда. Несмотря на это, местные власти продолжают заявлять о якобы росте доходов медиков.
В Кургане в больнице скорой помощи после снижения зарплат более чем на 10 тысяч рублей начались увольнения, в частности среди операционных медсестер. Официально это объяснили "невыполнением плана".
Несмотря на заявления правительства о выделении 9,6 миллиардов рублей на повышение зарплат в 2026 году, на местах фиксируют волну недовольства и отток кадров.
Проблемы с выплатами затронули и другие отрасли. В Кемеровской области суд обязал угольную компанию "Северный Кузбасс" выплатить 8,2 миллионов рублей задолженности перед работниками при общем долге в 145 миллионов.
В регионе уже остановлена работа по меньшей мере 19 шахт, более 6 тысяч горняков потеряли работу, а бюджет недополучил десятки миллиардов рублей налогов.
В Якутии открыли уголовное производство в отношении компании "АнтрацитИнвестПроект" из-за задолженности по зарплатам, которая превысила 196 миллионов рублей.
Тем временем в Москве сидят без интернета
В Москве наблюдаются серьезные проблемы с мобильной связью, вызывающие значительные финансовые потери для бизнеса. Хуже всего ситуация в центре города и в метро.
В то же время россияне отмечали, что у них работали сайты из так называемого "белого списка", который включает российские госсервисы и подконтрольные властям соцсети.
По данным проекта "На связи" ограничения мобильного интернета в России применены в 62 регионах, а в 58 из них действуют "белые списки".
Между тем в Белгородской области впервые полностью отключили мобильный интернет, включая "белый список".