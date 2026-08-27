Дефицит бензина никуда не исчез: в России снова обвалилось производство топлива

Нефтеперерабатывающая отрасль России не может вернуться к нормальной работе после атак украинских беспилотников. В июле производство бензина и дизельного топлива оставалось почти на 20 % ниже, чем год назад, а дефицит топлива продолжает оказывать давление на внутренний рынок.

Как обвалилась нефтепереработка в России

В прошлом месяце выпуск нефтепродуктов в России вырос на 5,6% по сравнению с июнем, однако в годовом исчислении падение составило 19,3%, свидетельствуют данные Росстата.

В июне спад был еще больше – 21,7%. В том месяце нефтепереработка продемонстрировала худший показатель как минимум за 21 год.

В целом за семь месяцев 2026 года производство нефтепродуктов в России сократилось на 9,2% против 7,7% по итогам первого полугодия.

Падение производства уже непосредственно отразилось на рынке. Бензин и дизельное топливо с начала года подорожали более чем на 18%.

На фоне новых атак на НПЗ перебои с поставками топлива в России возобновились, а на отдельных АЗС снова образуются очереди.

Сколько мощностей простаивает

Аналитики Kpler отмечают, что работа российских НПЗ в настоящее время в значительной степени зависит от того, какой завод находится под ударом или ремонтируется.

В среднем за июль предприятия перерабатывали около 4,2 миллиона баррелей нефти в сутки, а в августе ожидается дальнейшее снижение – примерно до 4 миллионов баррелей, пишет The Moscow Times.

В то же время эксперт аналитического центра NEST Сергей Алексашенко оценивает потери мощностей в июле в 25–30%.

С бензином никакого улучшения не наблюдается,

– подчеркнул Алексашенко.

При этом новые атаки продолжают осложнять ситуацию. В частности, Орский НПЗ, на долю которого приходилось около 1,5% производства бензина, остановили примерно на полгода.

Пермский НПЗ после атаки 21 августа также полностью прекратил работу. Завод входит в семерку крупнейших в России по объемам переработки.

Напомним, по оценкам экспертов, только в июле 2026 года производство бензина в России упало до 65% от среднего сезонного уровня потребления. Из-за дефицита Москва была вынуждена ограничить экспорт бензина и дизельного топлива и искать нефтепродукты по всему миру.