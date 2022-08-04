Виден гигантский факел: в россии начали сжигать излишки газа, чтобы не поставлять в ЕС

В россии прибегают к газовому шантажу Европы. "Газпром" уже даже начал в промышленных масштабах сжигать излишки газа.

Очевидцы заметили, что на российско-финской границе у компрессорной станции "Портовая" уже полтора месяца горит гигантский факел. Там установлены турбины "Северного потока".

Кстати В россии признались, что турбину Siemens невозможно вернуть на "Северный поток"

Факел начал гореть 17 июня, то есть через 3 дня после того, как прокачку по трубопроводу снизили на 40%, а затем еще на треть.



Факел виден из Финляндии / Фото Yle

россияне вынуждены сжигать свой газ

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, что технологический процесс газодобычи достаточно сложен — вентиль на скважине так просто не перекроешь. Добытый газ нужно где-то хранить или транспортировать, а санкции продолжают ограничивать действия россиян.

Вместо того чтобы зарабатывать миллиарды евро на поставках, россияне вынуждены просто сжигать добываемый газ в воздух. Шантажисты уже чувствуют, что время, когда они еще могут диктовать свои условия, стремительно сокращается.

– подчеркнул Галущенко.

Напомним, "Газпром" качает через "Северный поток" всего 20% предельной мощности.

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