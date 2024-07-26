Минимальная пенсия в Украине фактически не покрывает базовых потребностей

Фактический прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет чуть больше, чем 6 тысяч гривен в месяц, по состоянию на июнь 2024 года. Однако немалое количество украинцев пожилого возраста получают гораздо меньшие пенсии.

Сколько получают украинские пенсионеры

По состоянию на 1 января 2024 года прожиточный минимум для граждан, утративших трудоспособность составляет всего 2 361 гривну. Такой же является и сумма минимальной пенсии.

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Размер фактического прожиточного минимума составляет более 6 тысяч гривен. Соответствующие расчеты сделало Министерство социальной политики Украины.

Поэтому пенсионеры с минимальной пенсией получают на 3 655,14 гривны меньше, чем нужно для удовлетворения базовых потребностей.

По состоянию на июль, по данным ПФУ, 6,33 миллиона пенсионеров из 10,2 миллиона получают менее 5 000 гривен в месяц.

Более 5 000 гривен получают лишь у 3,9 миллиона пенсионеров.

Таким образом, 61,7% пенсионеров получает гораздо меньше фактического прожиточного минимума.

Фактический прожиточный минимум для взрослого человека с учетом обязательных платежей составляет 9 170,4 гривны.