За неделю в Украине стремительно выросла цена на популярный овощ

Цены на репчатый лук в Украине выросли на 19% за неделю. Подорожание произошло из-за увеличения торговой активности и уменьшения предложения высококачественного лука на рынке.

Почему лук подорожал

Сейчас фермеры продают качественный лук по цене от 14 до 22 гривен за килограмм, тогда как раньше цены не превышали 18 гривен за килограмм.

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Причиной роста цен считают достаточно высокий спрос на репчатый лук. При этом, участники рынка все чаще сетуют на отсутствие качественного продукта.

Как изменилась стоимость лука / Источник изображения: East Fruit

Несмотря на значительное подорожание репчатого лука в Украине на 58% по сравнению с началом мая 2023 года, цены все еще в среднем на 58% ниже прошлогодних. Участники рынка предполагают, что цены могут продолжить расти из-за уменьшения запасов в хранилищах.

Что будет с ценами дальше

Сейчас, хотя цена на лук выросла, она все еще на 64% ниже, чем в прошлом году. Удастся ли достичь прошлогодних уровней цен, пока неизвестно.

! Производители предупреждают, что дальнейший рост стоимости может быть невозможным из-за ухудшения состояния хранящихся на складах запасов, что затрудняет их продажу.

По состоянию на 8 мая, цены на лук в крупных супермаркетах Украины следующие: