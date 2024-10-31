Пенсии украинцев под угрозой: кого ждут сокращения более чем на 2300 гривен

В Украине рассматривается возможность уменьшения пенсий для части граждан на более 2 300 гривен. Благодаря этому сокращению планируют сэкономить 15 миллиардов гривен.

Кому могут уменьшить выплаты в 2025 году

Некоторых пенсионеров-чернобыльцев могут лишить надбавок к пенсионным выплатам для того, чтобы оптимизировать расходы государственного бюджета. Соответствующие изменения планируют внести в проект госбюджета на 2025 год, передает 24 Канал со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной Рады Роксолану Пидласу.

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Речь идет о доплате в размере 2 361 гривны, которую получают пенсионеры за проживание в зоне обязательного или добровольного отселения. Соответственно пенсионеры, которые выехали после аварии на Чернобыльской АЭС, а впоследствии вернулись – потеряют свои доплаты.

Заметьте! Если бюджет примут в предложенном варианте, то доплаты будут получать только неработающие пенсионеры, которые постоянно проживали или работали в соответствующей зоне с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года.