Стало больше наличных: какие банкноты самые популярные среди украинцев

Рост наличных средств в 2024 году оставался умеренным и соответствовал уровню 2023 года. В НБУ считают, это свидетельствует о том, что граждане и бизнес постепенно адаптируются к условиям полномасштабной войны.

Состояние наличного обращения в Украине

В 2024 году объем наличных денег в обращении в Украине вырос на 7,6% (или на 58 миллиардов гривен) и по состоянию на 1 января 2025 года составил 822,4 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В наличном обращении находится:

2,6 миллиарда банкнот на общую сумму 814,3 миллиарда гривен ;

на общую сумму ; 14,8 миллиарда монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,96 миллиарда гривен.

Средние показатели на одного человека:

63 банкноты и 186 платежных и оборотных монет. Для сравнения, на начало 2024 года эти показатели составляли 66 банкнот и 177 монет.

Самые распространенные номиналы:

Банкноты номиналом 500 гривен (27,3% от общего количества банкнот в обращении).

(27,3% от общего количества банкнот в обращении). Монеты номиналом номиналом 10 копеек (27,8% от всех монет в обращении).

Реже всего встречаются:

Банкноты номиналом 50 гривен (4,4% от общего количества банкнот).

(4,4% от общего количества банкнот). Монеты номиналом номиналом 10 гривен (1,8% от общего количества монет).

Интересно! В 2024 году больше всего выросло количество монет номиналом 5 и 10 гривен, их объем в обращении увеличился на 27% и 33% соответственно по сравнению с началом года.

Какие банкноты сейчас в обращении / Фото: НБУ

НБУ изымает банкноты из обращения

Национальный банк Украины продолжает постепенно изымать из обращения банкноты номиналов 1, 2, 5 и 10 гривен, заменяя их соответствующими монетами, которые имеют более длительный срок использования.

Что изменилось за 2024 год:

Больше всего сократилось количество монет номиналом 25 копеек (на 0,1%), что связано с изъятием этих неплатежных монет.

(на 0,1%), что связано с изъятием этих неплатежных монет. Спрос на банкноты номиналом 1 000 гривен вырос. Это объясняется войной, поскольку люди предпочитают банкнотам высшего номинала для сбережений.

Больше всего уменьшилось количество банкнот номиналом 200 гривен (на 24,5%). Это связано с замещением их банкнотами номиналом 1 000 гривен и постепенным изъятием старых образцов.

(на 24,5%). Это связано с замещением их банкнотами номиналом 1 000 гривен и постепенным изъятием старых образцов. Количество банкнот номиналов 10 и 5 гривен уменьшилось на 15% и 11% соответственно, из-за их замещения монетами.

Такая динамика отражает адаптацию денежного обращения к современным потребностям и постепенный переход на более износостойкие монеты и банкноты высшего номинала.