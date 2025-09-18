Активы российского чиновника Калашника национализировали, –решение ВАКС
- Активы российского сенатора Сергея Калашника на сумму более 95 миллионов гривен были конфискованы в пользу Украины за поддержку войны и голосование за признание "ЛНР" и "ДНР".
- Суд установил, что Калашник контролировал кипрскую компанию Lepedan Investments Limited, имевшую права требования на сумму около 95,5 миллионов гривен, перемещенных через грузинскую LLC "Inventa".
Сергей Калашник занимает должность сенатора в России и находится под санкциями части стран. Его активы решили взыскать в пользу Украины.
Что известно об активах Калашника?
Общая стоимость конфискованных активов превышает 95 миллионов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на решение ВАКС.
Суд установил, что Сергей Калашник, как сенатор Совета Федерации России, активно поддерживает войну. Он, в частности, голосовал за ратификацию так называемых "договоров" о признании "ЛНР" и "ДНР".
Кто такой Сергей Калашник?
Сергей Калашник – сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Костромской области. Находится под санкциями ЕС, США, Канады, Австралии, Швейцарии, Великобритании и Новой Зеландии.
Поэтому суд взыскал в пользу государства права требования, которые принадлежали кипрской компании Lepedan Investments Limited. Эти права были уступлены от Костромского завода к кипрской компании в 2019 году, поэтому контролировались российским чиновником:
- Право требования по контракту №192/572 от 21 июня 2012 года на сумму 288,8 миллионов рублей (около 76,2 миллионов гривен);
- Право требования по контракту №1095 от 21 сентября 2015 года на сумму 45,2 миллионов рублей (около 19,3 миллионов гривен).
Суд признал, что Калашник опосредованно контролирует эту компанию через грузинскую LLC "Inventa" и номинального владельца Ярдени Авигдора.
Напомним, что в 2023 году ВАКС национализировал ООО "Мотордеталь-Конотоп", связанный с Калашником. В июле стало известно, что завод российского сенатора продадут 4 сентября со стартовой ценой 268,1 миллиона гривен. Предприятие имеет развитую инфраструктуру, обслуживая клиентов, таких как Rolls-Royce и Mercedes-Benz.
Чьи еще активы конфисковали в Украине?
В июне стало известно, что Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2,3 миллиардов евро, включая виллы, яхты и банковские счета. Страна также арестовала иранскую компанию Irital Shipping Lines в связи с поддержкой агрессии России против Украины.
Также во время полномасштабного вторжения конфисковали яхту Amadea российского олигарха Сулеймана Керимова. Ее выставили на аукцион в США с начальным депозитом 10 миллионов долларов. Суперяхта имеет 108 метров, восемь кают, содержит вертолетную площадку, бассейн и другие удобства, а ее стоимость оценивают в 325 миллионов долларов.