Сергей Калашник занимает должность сенатора в России и находится под санкциями части стран. Его активы решили взыскать в пользу Украины.

Что известно об активах Калашника?

Общая стоимость конфискованных активов превышает 95 миллионов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на решение ВАКС.

Смотрите также Президент Европарламента рассказала о путях использования замороженных активов России

Суд установил, что Сергей Калашник, как сенатор Совета Федерации России, активно поддерживает войну. Он, в частности, голосовал за ратификацию так называемых "договоров" о признании "ЛНР" и "ДНР".

Кто такой Сергей Калашник? Сергей Калашник – сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Костромской области. Находится под санкциями ЕС, США, Канады, Австралии, Швейцарии, Великобритании и Новой Зеландии.

Поэтому суд взыскал в пользу государства права требования, которые принадлежали кипрской компании Lepedan Investments Limited. Эти права были уступлены от Костромского завода к кипрской компании в 2019 году, поэтому контролировались российским чиновником:

Право требования по контракту №192/572 от 21 июня 2012 года на сумму 288,8 миллионов рублей (около 76,2 миллионов гривен);

Право требования по контракту №1095 от 21 сентября 2015 года на сумму 45,2 миллионов рублей (около 19,3 миллионов гривен).

Суд признал, что Калашник опосредованно контролирует эту компанию через грузинскую LLC "Inventa" и номинального владельца Ярдени Авигдора.

Напомним, что в 2023 году ВАКС национализировал ООО "Мотордеталь-Конотоп", связанный с Калашником. В июле стало известно, что завод российского сенатора продадут 4 сентября со стартовой ценой 268,1 миллиона гривен. Предприятие имеет развитую инфраструктуру, обслуживая клиентов, таких как Rolls-Royce и Mercedes-Benz.

Чьи еще активы конфисковали в Украине?