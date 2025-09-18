Сергій Калашник займає посаду сенатора в Росії та перебуває під санкціями частини країн. Його активи вирішили стягнути на користь України.

Що відомо про активи Калашника?

Загальна вартість конфіскованих активів перевищує 95 мільйонів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на рішення ВАКС.

Суд встановив, що Сергій Калашник, як сенатор Ради Федерації Росії, активно підтримує війну. Він, зокрема, голосував за ратифікацію так званих "договорів" про визнання "ЛНР" та "ДНР".

Хто такий Сергій Калашник? Сергій Калашник – сенатор Російської Федерації, представник в Раді Федерації від Костромської області. Перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, Австралії, Швейцарії, Великої Британії та Нової Зеландії.

Тому суд стягнув на користь держави права вимоги, які належали кіпрській компанії Lepedan Investments Limited. Ці права були відступлені від Костромського заводу до кіпрської компанії у 2019 році, тому контролювалися російським чиновником:

Право вимоги за контрактом №192/572 від 21 червня 2012 року на суму 288,8 мільйонів рублів (близько 76,2 мільйона гривень);

Право вимоги за контрактом №1095 від 21 вересня 2015 року на суму 45,2 мільйонів рублів (близько 19,3 мільйона гривень).

Суд визнав, що Калашник опосередковано контролює цю компанію через грузинську LLC "Inventa" та номінального власника Ярдені Авігдора.

Нагадаємо, що у 2023 році ВАКС націоналізував ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", пов'язаний з Калашником. У липні стало відомо, що завод російського сенатора продадуть 4 вересня зі стартовою ціною 268,1 мільйона гривень. Підприємство має розвинену інфраструктуру, обслуговуючи клієнтів, таких як Rolls-Royce і Mercedes-Benz.

Чиї ще активи конфіскували в Україні?