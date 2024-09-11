Драгоценные часы, монеты и марки: для украинцев за границы заработали новые ограничения
Для тех граждан Украины, которые путешествуют или живут за границей, начали действовать ограничения по использованию валютных карт, которые выпущены украинскими банками. Как объясняют в НБУ, это должно предотвратить непродуктивный отток капитала из страны.
На какие товары и услуги есть ограничения
Два основных пункта, которых коснутся ограничения, будут касаться недвижимости и ценных товаров.
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Речь идет о покупке таких вещей, как:
- часы,
- ювелирные изделия из серебра,
- драгоценные камни,
- монеты,
- марки.
Обратите внимание! В НБУ установили ежемесячный лимит на покупку таких товаров – 100 тысяч гривен в эквиваленте. В то же время операции с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом будут иметь лимит в размере 500 тысяч гривен в эквиваленте.
Как объясняют, установленные лимиты учитывают потребности украинцев, находящихся за пределами Украины, в частности лимит на недвижимость в 500 тысяч гривен.
Ограничения удовлетворяют потребности 98% клиентов банков, осуществляющих указанные операции,
– сообщает регулятор.
В то же время такие действия со стороны НБУ могут предотвратить попытки обходить ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины.