Драгоценные часы, монеты и марки: для украинцев за границы заработали новые ограничения

Для тех граждан Украины, которые путешествуют или живут за границей, начали действовать ограничения по использованию валютных карт, которые выпущены украинскими банками. Как объясняют в НБУ, это должно предотвратить непродуктивный отток капитала из страны.

На какие товары и услуги есть ограничения

Два основных пункта, которых коснутся ограничения, будут касаться недвижимости и ценных товаров.

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Речь идет о покупке таких вещей, как:

часы,

ювелирные изделия из серебра,

драгоценные камни,

монеты,

марки.

Обратите внимание! В НБУ установили ежемесячный лимит на покупку таких товаров – 100 тысяч гривен в эквиваленте. В то же время операции с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом будут иметь лимит в размере 500 тысяч гривен в эквиваленте.

Как объясняют, установленные лимиты учитывают потребности украинцев, находящихся за пределами Украины, в частности лимит на недвижимость в 500 тысяч гривен.

Ограничения удовлетворяют потребности 98% клиентов банков, осуществляющих указанные операции,

– сообщает регулятор.

В то же время такие действия со стороны НБУ могут предотвратить попытки обходить ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины.