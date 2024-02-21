Новые валютные ограничения: что сегодня изменится

В НБУ ввели новые валютные ограничения. Их цель предотвратить непродуктивный отток капитала для защиты международных резервов Украины и сохранить устойчивость валютного рынка.

Условия покупка валюты бизнесом

Сегодня НБУ ввел условия покупки валюты для бизнеса. Как известно, для финопераций в валюте бизнес должен сначала использовать имеющуюся у него валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины.

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Также предприятия воспользоваться валютными операциями на условиях "своп" по купле-продаже, если первая часть операции предусматривает покупку банком у клиента валюты.

Чтобы на таких условиях бизнес не обходил ограничений, теперь банки будут принимать во внимание не только средства в валюте, размещенные на текущих и депозитных счетах клиента, но и информацию о незавершенных валютных операциях с банками на условиях "своп", по которым осуществлена первая часть операции.

Валютный своп Валютная операция по договору, который предусматривает покупку иностранной валюты с обратной ее продажей на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.д.) при заключении договора.

Поэтому при покупке валюты, юрлицам придется дополнительно предоставить информацию о проданной ими валюте по первой части "своп" по незавершенным соглашениям с банками.

Надзор за сроками расчетов по экспортным операциям

Банки могут завершить валютный надзор за соблюдением резидентами сроков расчетов по экспортным операциям после зачисления на счет резидента в банке денег, поступивших от нерезидента из-за рубежа за товар.

Уже с 21 февраля банки будут завершать такие операции только, если средства от нерезидента поступили в иностранной валюте. А вот переводы в гривнах не будут основанием для завершения валютного надзора банком.