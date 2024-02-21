Умови купівля валюти бізнесом

Сьогодні НБУ запровадив умови купівлі валюти для бізнесу. Як відомо, для фіноперацій у валюті бізнес має спочатку використовувати наявну в нього валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України.

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Також підприємства скористатися валютними операціями на умовах "своп" із купівлі-продажу, якщо перша частина операції передбачає купівлю банком у клієнта валюти.

Аби на таких умовах бізнес не обходив обмежень, тепер банки братимуть до уваги не лише кошти в валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про незавершені валютні операції з банками на умовах "своп", за якими здійснено першу частину операції.

Валютний своп Валютна операція за договором, який передбачає купівлю іноземної валюти зі зворотним її продажем на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.

Тож при купівлі валюти, юрособам доведеться додатково надати інформацію про продану ними валюту за першою частиною "своп" за незавершеними угодами з банками.

Нагляд за строками розрахунків за експортними операціями

Банки можуть завершити валютний нагляд за дотриманням резидентами строків розрахунків за експортними операціями після зарахування на рахунок резидента в банку грошей, що надійшли від нерезидента з-за кордону за товар.

Уже з 21 лютого банки завершуватимуть такі операції лише, якщо кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті. А от перекази в гривнях не будуть підставою для завершення валютного нагляду банком.