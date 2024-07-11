При каких условиях в Украину вернутся жесткие валютные ограничения

Банкир Юрий Городниченко считает, что жесткие валютные ограничения могут вернуться. В первую очередь так может произойти из-за того, что Украина имеет недостаточно финансирования

Почему вернутся ограничения

По словам Городниченко, в настоящее время в Украине действует либерализованный обменный курс. Банкир считает это удачным компромиссным решением.

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Юрий Городниченко Профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли, советник председателя Национального банка Украины Сейчас имеем немного ослабленный по сравнению с периодом первых месяцев войны валютный контроль, но я не уверен, что этот либеральный режим продержится достаточно долго. Деньги всегда убегают из стран, где идет война. И в какой-то момент, очевидно, придется возвращаться к сильным ограничениям на движение капитала.

По мнению Городниченко, основной проблемой для Украины может стать задержка внешнего финансирования. В частности, со стороны США и ЕС. Недостаточное количество средств может вызвать кризисную ситуацию на поле боя.

На 2024 год денег нам хватит. А что будет в 2025 – 2026 годах – пока неизвестно,

– отмечает Городниченко.

Банкир отмечает, что Украине стоит готовиться к войне на истощение. А это, в свою очередь, сильно повлияет на экономику страны. Именно поэтому либеральный режим может довольно экстренно "свернуться", чтобы урегулировать ситуацию.