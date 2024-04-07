Будет ли расти евро и доллар в апреле: к чему готовиться украинцам

В течение следующей недели на валютном рынке не предвидится никаких стратегических изменений. Ему не грозит ни обвал, ни бешеный рост стоимости валют, что очень важно в условиях войны.

Каким будет курс будет валют

Банкир Тарас Лесовой в своем комментарии 24 Каналу рассказал, что главные изменения, которые могут произойти на следующей неделе, это векторы валютных изменений. Ведь курсы валют могут попеременно расти и снижаться и сейчас просчитать этот фактор достаточно трудно.

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Он утверждает, что несмотря на почти ежедневные курсовые изменения, которые следует считать выразителем "живого" рынка, общая ситуация на валютном рынке будет оставаться более-менее постоянной. Рынку не грозит ни обвал, ни безумный рост стоимости валют, что очень важно в условиях войны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Вряд ли какие-либо изменения курсов выйдут за пределы валютных коридоров, что также можно считать положительным признаком "здорового" рынка: 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро на межбанке и 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро на наличном рынке.

Таким образом, прогнозируется, что основные показатели валютного рынка будут такими:

Текущие курсовые изменения на межбанке не превысят до 0,2 гривны, в комбанках – до 0,3 – 0,5 гривен, в обменных пунктах до 0,5 гривен.

на межбанке не превысят до 0,2 гривны, в комбанках – до 0,3 – 0,5 гривен, в обменных пунктах до 0,5 гривен. Разница между курсами покупки и продажи составит до 0,05 гривен за доллар, до 0,1 гривны за евро (на межбанке), до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро (курсы коммерческих банков), до 0,6 – 1 гривен за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро (курсы обменных пунктов).

составит до 0,05 гривен за доллар, до 0,1 гривны за евро (на межбанке), до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро (курсы коммерческих банков), до 0,6 – 1 гривен за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро (курсы обменных пунктов). Диапазон курсов покупки на наличном рынке : 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро (в коммерческих банках), 0,3 – 0,5 гривен за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро (в обменных пунктах).

: 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро (в коммерческих банках), 0,3 – 0,5 гривен за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро (в обменных пунктах). Диапазон курсов продажи на наличном рынке: 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро (в коммерческих банках), 0,3 – 0,5 гривен за доллар, до 0,5 гривны за евро (в обменных пунктах).

Что будет влиять на валютный рынок

Банкир также рассказал, что НБУ и дальше будет вмешиваться на межбанк для установления баланса между спросом и предложением. После поступления достаточных объемов макрофина действия регулятора будут более "свободными" и иногда неожиданными.

Можно ожидать, что коридоры курсовых изменений на межбанке и наличном рынке будут почти одинаковыми, однако речь идет только о коридорах, а не о курсах, которые все же будут достаточно отличными друг от друга,

– сказал Лесовой.

Лесовой замечает, что экономические факторы, формирующие рынок, не будут нести угрозы. По его мнению, скорее наоборот: валютные вливания позволяют покрывать львиную долю бюджетных расходов и формировать фон для развития экономики в сверхсложных военных условиях.

Эксперт отмечает, чтопо состоянию на начало апреля объем уже полученного макрофина почти полностью совпадает с планами правительства в течение года получить до 37 миллиардов долларов внешней помощи. То есть, в среднем 3 миллиарда долларов в месяц.