Будет ли расти евро и доллар в апреле: к чему готовиться украинцам
В течение следующей недели на валютном рынке не предвидится никаких стратегических изменений. Ему не грозит ни обвал, ни бешеный рост стоимости валют, что очень важно в условиях войны.
Каким будет курс будет валют
Банкир Тарас Лесовой в своем комментарии 24 Каналу рассказал, что главные изменения, которые могут произойти на следующей неделе, это векторы валютных изменений. Ведь курсы валют могут попеременно расти и снижаться и сейчас просчитать этот фактор достаточно трудно.
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Он утверждает, что несмотря на почти ежедневные курсовые изменения, которые следует считать выразителем "живого" рынка, общая ситуация на валютном рынке будет оставаться более-менее постоянной. Рынку не грозит ни обвал, ни безумный рост стоимости валют, что очень важно в условиях войны.
Вряд ли какие-либо изменения курсов выйдут за пределы валютных коридоров, что также можно считать положительным признаком "здорового" рынка: 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро на межбанке и 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро на наличном рынке.
Таким образом, прогнозируется, что основные показатели валютного рынка будут такими:
- Текущие курсовые изменения на межбанке не превысят до 0,2 гривны, в комбанках – до 0,3 – 0,5 гривен, в обменных пунктах до 0,5 гривен.
- Разница между курсами покупки и продажи составит до 0,05 гривен за доллар, до 0,1 гривны за евро (на межбанке), до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро (курсы коммерческих банков), до 0,6 – 1 гривен за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро (курсы обменных пунктов).
- Диапазон курсов покупки на наличном рынке: 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро (в коммерческих банках), 0,3 – 0,5 гривен за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро (в обменных пунктах).
- Диапазон курсов продажи на наличном рынке: 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро (в коммерческих банках), 0,3 – 0,5 гривен за доллар, до 0,5 гривны за евро (в обменных пунктах).
Что будет влиять на валютный рынок
Банкир также рассказал, что НБУ и дальше будет вмешиваться на межбанк для установления баланса между спросом и предложением. После поступления достаточных объемов макрофина действия регулятора будут более "свободными" и иногда неожиданными.
Можно ожидать, что коридоры курсовых изменений на межбанке и наличном рынке будут почти одинаковыми, однако речь идет только о коридорах, а не о курсах, которые все же будут достаточно отличными друг от друга,
– сказал Лесовой.
Лесовой замечает, что экономические факторы, формирующие рынок, не будут нести угрозы. По его мнению, скорее наоборот: валютные вливания позволяют покрывать львиную долю бюджетных расходов и формировать фон для развития экономики в сверхсложных военных условиях.Интересно! Эксперт отмечает, что по состоянию на начало апреля объем уже полученного макрофина почти полностью совпадает с планами правительства в течение года получить до 37 миллиардов долларов внешней помощи. То есть, в среднем 3 миллиарда долларов в месяц.