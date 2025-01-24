Какая будет ситуация на валютном рынке на следующей неделе

В конце января и в начале февраля 2025 года ситуация на валютном рынке будет оставаться динамичной. В частности ежедневно будут происходить курсовые изменения.

Ситуация на валютном рынке на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 канала, что именно ожидать от валютного рынка на следующей неделе.

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Лесовой рассказал, что, как и предполагалось еще в декабре, январь сопровождается достаточно "оживленными" изменениями. Однако курсовые показатели, хоть и постепенно росли, однако это происходило без чрезмерного темпа.

Он добавил, что НБУ справился с вызовами января и убедил игроков рынка в том, что в ближайшее время мы не увидим новых и чрезмерных "хайпов".

В то же время изменение учетной ставки и ожидания дальнейших изменений является признаком того, что регулятор достаточно вовремя применяет механизм укрепления гривны, что вместе с валютными интервенциями в ближайшее время может "приглушить" движение курсов вверх и в дальнейшем успокоит инфляцию,

- сказал Тарас Лесовой.

Он также предположил, что на начало февраля официальный курс доллара может колебаться в пределах 42-42,3 гривны за доллар. А по итогам января, по сравнению с декабрем, официальный курс доллара может незначительно измениться в пределах от 42,02 гривны за доллар до 42,10 гривны за доллар.

Кроме того, с начала 2024 года такой результат месяца станет достаточно типичным. В частности максимальным показателем прошлого года является рост официального курса в среднем на 2,5% по итогам мая.

Общая же конъюнктура рынка останется без изменений: регулятор будет принимать все меры, чтобы обезопасить валютный рынок от стремительных взлетов и падений (то есть держать в балансе спрос и предложение), что является выразителем сути режима "управляемой гибкости". Поэтому текущие валютные изменения, без учета вектора - вверх или вниз, будут оставаться вполне вменяемыми,

- пояснил Тарас Лесовой.

Каким будет курс с 27 января по 2 февраля

Общие характеристики рынка с 27 января по 2 февраля:

Коридоры валютных колебаний: 42-42,3 гривны за доллар и 43,5-45 гривны за евро (на межбанке) и 42,3-42,85 гривны за доллар и 45-47,5 гривны за евро (на наличном рынке).

42-42,3 гривны за доллар и 43,5-45 гривны за евро (на межбанке) и 42,3-42,85 гривны за доллар и 45-47,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк - до 0,05-0,15 гривны, комбанки - до 0,1-0,2 гривны, обменные пункты - до 0,3 гривны.

межбанк - до 0,05-0,15 гривны, комбанки - до 0,1-0,2 гривны, обменные пункты - до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк - до 0,05 гривны за 1 доллар, до 0,1 гривны за 1, евро коммерческие банки - до 0,5-0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8-1 гривны на 1 евро, обменные пункты - до 0,6-1 гривны на 1 доллар, до 1-1,3 гривны на 1 евро.

Разницы курсы будут такими на следующей неделе:

если речь идет о покупке : комбанки - 0,2-0,3 гривны за 1 доллар, 0,3-0,5 за 1 евро, обменные пункты - 0,3-0,5 гривны за 1 доллар, 0,5-0,7 за 1 евро.

: комбанки - 0,2-0,3 гривны за 1 доллар, 0,3-0,5 за 1 евро, обменные пункты - 0,3-0,5 гривны за 1 доллар, 0,5-0,7 за 1 евро. если о продаже: комбанки - 0,1-0,2 гривны за 1 доллар, 0,2-0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты - 0,3-0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро.

В то же время средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка - 0,3-0,5 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1-1,5% от стартового курса недели.

Важно! В конце января можно рассчитывать на то, что ситуация на валютном рынке не выйдет из-под контроля, а все текущие изменения будут совпадать с экономическими реалиями. Однако регулятор будет пытаться смягчить влияние экономических факторов, уравновешивая спрос и предложение.