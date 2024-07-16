Нововведения для пенсионеров: важные изменения в Ощадбанке

В Пенсионном фонде сообщили о нововведениях. Отныне пенсионерам, которым ранее было запрещено менять банк для получения пенсионных выплат - разрешено это сделать.

Какие важные изменения ввел Пенсионный фонд

Пенсионный фонд внес значительные изменения для военных пенсионеров, в частности, позволил им самостоятельно выбирать банк для получения пенсионных выплат.

Читайте также: У этих пенсионеров пенсия вырастет более чем на 500 гривен в июле

Ранее эти пенсионеры могли получать выплаты только через Ощадбанк, но сейчас эта ситуация изменилась. Военные пенсионеры могут самостоятельно сменить банк для получения пенсионных выплат, воспользовавшись вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда.

речь идет о лицах, которые получают выплаты согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Поэтому, подать заявление на смену банка очень просто: