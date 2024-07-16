Нововведения для пенсионеров: важные изменения в Ощадбанке
16 июля 2024, 12:17Читати новину українською
Источник:ПФУ
В Пенсионном фонде сообщили о нововведениях. Отныне пенсионерам, которым ранее было запрещено менять банк для получения пенсионных выплат - разрешено это сделать.
Какие важные изменения ввел Пенсионный фонд
Пенсионный фонд внес значительные изменения для военных пенсионеров, в частности, позволил им самостоятельно выбирать банк для получения пенсионных выплат.
Читайте также: У этих пенсионеров пенсия вырастет более чем на 500 гривен в июле
Ранее эти пенсионеры могли получать выплаты только через Ощадбанк, но сейчас эта ситуация изменилась. Военные пенсионеры могут самостоятельно сменить банк для получения пенсионных выплат, воспользовавшись вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда.Заметьтеречь идет о лицах, которые получают выплаты согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".
Поэтому, подать заявление на смену банка очень просто:
- Авторизуйтесь на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- В вашем личном кабинете перейдите в раздел "Пенсионное обеспечение" - "Внесение изменений в пенсионное дело".
- Выберите из списка заявление под названием "Заявление об изменении способа выплаты пенсий для лиц, уволенных с военной службы и других".
- Заполните в форме все обязательные поля, которые обозначены звездочкой, и укажите реквизиты нового банка для получения пенсии. Если нужно, прикрепите скан подтверждающих документов.
- Поставьте галочку, соглашаясь на обработку персональных данных, и подтвердите, что вы обязуетесь сообщать Пенсионный фонд о любых изменениях, влияющих на пенсионное обеспечение.
- Подпишите сформированное заявление КЭП и отправьте его в ПФУ. Результаты рассмотрения заявления можно будет просмотреть в разделе "Мои обращения" вашего личного кабинета.