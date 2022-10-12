Это военная реальность, – в правительстве призвали быть готовыми к веерным отключениям света

Российские оккупанты 10 октября нанесли удар по энергетической системе Украины. Из-за возможных последующих террористических атак могут быть веерные отключения света.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства рассказал, что россияне 3 дня подряд наносили ракетные удары по Украине. Также они применяли дроны-камикадзе против гражданской и энергетической инфраструктуры.

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Нужно быть готовыми к веерным отключениям света

Премьер рассказал, что всего 12 октября было 8 обстрелов в трех регионах Украины. В общей сложности за последние 3 дня зафиксировали 128 вражеских обстрелов. В результате повреждения получили более 200 различных объектов, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры.

Удары наносят как по генерации, так и по распределению электроэнергии. Российские террористические войска выпустили по украинским городам более 100 ракет и дронов, но благодаря невероятной работе нашей противовоздушной обороны удалось избежать критических повреждений,

– заметил Шмыгаль.

Он добавил, что в настоящее время энергосистема функционирует в нормальном режиме. Украина не запрашивала аварийную помощь у европейских соседей. Дефицита мощностей нет.

"Прямо сейчас продолжаются ремонтные работы. В общей сложности электроснабжение восстановлено для почти 4 тысяч населенных пунктов и миллионов потребителей. Мы были готовы к тому, что Россия попытается уничтожить важные инфраструктурные объекты, и прорабатывали различные сценарии реагирования. Было закуплено необходимое резервное оборудование", – отметил глава правительства.

По его словам, уже сейчас ГСЧС при необходимости обеспечивает мобильными электростанциями социально важные объекты в городах, где электроснабжение пока отсутствует.

В то же время мы все должны быть готовы к временным перебоям с электроэнергией. Это военная действительность. Там, где это необходимо, во избежание перегрузки энергетических сетей выключают свет по графику. Просим всех с пониманием относиться к этой ситуации,

– подчеркнул премьер.

Шмыгаль призвал всех украинцев снизить потребление электроэнергии в вечернее время. Речь идет об уменьшении использования наиболее энергоемких приборов, в частности электроплит, электрочайников, электроинструментов, обогревателей, кондиционеров, духовок, утюгов, микроволновок, кофеварок, стиральных и посудомоечных машин и т.д.