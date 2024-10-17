Великобритания ввела масштабные санкции против российского флота

Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров. Также под ограничения попали четыре танкера для перевозки сжиженного природного газа.

Санкции от Британии

Эти санкции стали самыми масштабными на данный момент мерами против российского теневого флота.

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Напомним! Теневой флот – это суда, которые обходят санкционные ограничения, введенные в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Общее количество нефтяных танкеров, которые подпали под санкции, достигло 43 судов.

Теневой флот стремится подорвать санкции и представляет собой явную и реальную опасность. Это экологические риски, такие как разливы нефти вследствие вопиющего нарушения основных стандартов безопасности, а также риски для безопасности мировой торговли,

– добавили в МИД Британии.

Нефтяные танкеры, попавшие под санкции, принесли России примерно 4,9 миллиарда долларов только за последний год.

Наряду с санкциями против теневого флота Великобритания также вводит ограничения против еще четырех танкеров СПГ и российской газовой компании "Русгаздобыча".