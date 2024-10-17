Санкції від Британії

Ці санкції стали наймасштабнішими на цей момент заходами проти російського тіньового флоту.

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Нагадаємо! Тіньовий флот – це судна, які обходять санкційні обмеження, введені щодо російської нафти і нафтопродуктів. Загальна кількість нафтових танкерів, які підпали під санкції, досягла 43 суден.

Тіньовий флот прагне підірвати санкції і являє собою явну і реальну небезпеку. Це екологічні ризики, такі як розливи нафти внаслідок кричущого порушення основних стандартів безпеки, а також ризики для безпеки світової торгівлі,

– додали в МЗС Британії.

Нафтові танкери, що потрапили під санкції, принесли Росії приблизно 4,9 мільярда доларів тільки за останній рік.

Поряд із санкціями проти тіньового флоту Велика Британія також запроваджує обмеження проти ще чотирьох танкерів ЗПГ і російської газової компанії "Русгаздобыча".