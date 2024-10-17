Санкции от Британии

Эти санкции стали самыми масштабными на данный момент мерами против российского теневого флота.

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Напомним! Теневой флот – это суда, которые обходят санкционные ограничения, введенные в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Общее количество нефтяных танкеров, которые подпали под санкции, достигло 43 судов.

Теневой флот стремится подорвать санкции и представляет собой явную и реальную опасность. Это экологические риски, такие как разливы нефти вследствие вопиющего нарушения основных стандартов безопасности, а также риски для безопасности мировой торговли,

– добавили в МИД Британии.

Нефтяные танкеры, попавшие под санкции, принесли России примерно 4,9 миллиарда долларов только за последний год.

Наряду с санкциями против теневого флота Великобритания также вводит ограничения против еще четырех танкеров СПГ и российской газовой компании "Русгаздобыча".