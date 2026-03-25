В Украине прокомментировали "газовые угрозы" Венгрии: что известно о транзите топлива
- Украина готова к возможному прекращению транзита газа из Венгрии, имея альтернативные пути поставки.
- Никаких остановок импорта газа из Венгрии не зафиксировано, а контракты действительны до конца марта.
По состоянию на сейчас Украина готова к возможному прекращению поставок газа с территории Венгрии. Как отметили в правительстве, страна имеет достаточно альтернативных путей для транзита этого вида топлива.
Что говорят в МИД Венгрии об угрозах Орбана по газу?
Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге для прессы в среду, 25 марта.
Я общался с нашими профильными ведомствами перед этим брифингом. Могу подтвердить, что по состоянию на сейчас не прекращен импорт газа,
– сказал Георгий Тихий.
Он в частности отметил: если премьер-министр страны Виктор Орбан все-таки решит остановить этот транзит, то это ударит прежде всего по самой Венгрии, а точнее – по ее экономике. Только за прошлый год государство заработало более миллиарда долларов на поставках газа в Украину.
Из карманов венгров Виктор Орбан заберет миллиард долларов,
– отметил Тихий.
Представитель ведомства также заверил, что волноваться на стоит. По состоянию на сегодня:
- Украина имеет необходимые объемы газа;
- Киев знает, где получить необходимые объемы, если Будапешт таки прекратит транзит.
Обратите внимание! Георгий Тихий также напомнил, что (в отличие от Венгрии) Украина – это диверсифицированная страна. Поэтому Киев и не зависит от желаний правительства соседних стран, в частности по политическим мотивам в рамках избирательной кампании.
По оценкам ExPro, Украина в 2025 году импортировала из Венгрии 2,94 миллиарда кубометров природного газа. В целом доля этой страны в общей структуре импорта газа составила 45%.
Венгрия была одним из наиболее привлекательных маршрутов для импорта из-за низких тарифов,
– объяснили в тексте.
Но уже в 2026 году доля Венгрии сократилась. А первое место "занял" импорт из Польши.
В марте 2026 Украина импортирует в среднем 8,7 миллиона кубометров природного газа из Венгрии в сутки. Это составляет 34%.
Важно! В ExPro тоже подтвердили, что ни одной остановки импорта природного газа из Венгрии не зафиксировано. Более того, контракты рассчитаны на импорт до конца марта.
Что говорят о ситуации эксперты?
- Эксперт Святослав Павлюк сразу отметил, что Венгрия не продает Украине собственный газ. Она является именно транзитной страной. Поэтому Будапешт не имеет возможности единолично, не нарушая законодательства Европейского Союза, ограничивать поставки.
- Специалист Андрей Закревский тоже отметил сомнения относительно юридических оснований для прекращения транзита газа через Венгрию. Также он напомнил, что Украина имеет различные пути поставки этого топлива.