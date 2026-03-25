В Украине прокомментировали "газовые угрозы" Венгрии: что известно о транзите топлива

По состоянию на сейчас Украина готова к возможному прекращению поставок газа с территории Венгрии. Как отметили в правительстве, страна имеет достаточно альтернативных путей для транзита этого вида топлива.

Что говорят в МИД Венгрии об угрозах Орбана по газу?

Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге для прессы в среду, 25 марта.

Читайте также Тревога в Европе: газовые резервы одной из стран упали до критического уровня

Я общался с нашими профильными ведомствами перед этим брифингом. Могу подтвердить, что по состоянию на сейчас не прекращен импорт газа,

– сказал Георгий Тихий.

Он в частности отметил: если премьер-министр страны Виктор Орбан все-таки решит остановить этот транзит, то это ударит прежде всего по самой Венгрии, а точнее – по ее экономике. Только за прошлый год государство заработало более миллиарда долларов на поставках газа в Украину.

Из карманов венгров Виктор Орбан заберет миллиард долларов,

– отметил Тихий.

Представитель ведомства также заверил, что волноваться на стоит. По состоянию на сегодня:

Украина имеет необходимые объемы газа;

Киев знает, где получить необходимые объемы, если Будапешт таки прекратит транзит.

Обратите внимание! Георгий Тихий также напомнил, что (в отличие от Венгрии) Украина – это диверсифицированная страна. Поэтому Киев и не зависит от желаний правительства соседних стран, в частности по политическим мотивам в рамках избирательной кампании.

По оценкам ExPro, Украина в 2025 году импортировала из Венгрии 2,94 миллиарда кубометров природного газа. В целом доля этой страны в общей структуре импорта газа составила 45%.

Венгрия была одним из наиболее привлекательных маршрутов для импорта из-за низких тарифов,

– объяснили в тексте.

Но уже в 2026 году доля Венгрии сократилась. А первое место "занял" импорт из Польши.

В марте 2026 Украина импортирует в среднем 8,7 миллиона кубометров природного газа из Венгрии в сутки. Это составляет 34%.

Важно! В ExPro тоже подтвердили, что ни одной остановки импорта природного газа из Венгрии не зафиксировано. Более того, контракты рассчитаны на импорт до конца марта.

Что говорят о ситуации эксперты?