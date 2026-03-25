Що кажуть в МЗС Угорщини про погрози Орбана щодо газу?
Таку заяву зробив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу для преси від середи, 25 березня.
Я спілкувався з нашими профільними відомствами перед цим брифінгом. Можу підтвердити, що станом на зараз не припинений імпорт газу,
– сказав Георгій Тихий.
Він зокрема наголосив: якщо прем’єр-міністр країни Віктор Орбан все-таки вирішить зупинити цей транзит, то це вдарить насамперед по самій Угорщині, а точніше – по її економіці. Лише за минулий рік держава заробила понад мільярд доларів на постачанні газу в Україну.
З кишень угорців Віктор Орбан забере мільярд доларів,
– зазначив Тихий.
Речник відомства також запевнив, що хвилюватися на варто. Станом на сьогодні:
- Україна має необхідні обсяги газу;
- Київ знає, де отримати необхідні обсяги, якщо Будапешт таки припинить транзит.
Зверніть увагу! Георгій Тихий також нагадав, що (на відміну від Угорщини) Україна – це диверсифікована країна. Тому Київ й не залежить від бажань уряду сусідніх країн, зокрема з політичних мотивів в межах виборчої кампанії.
За оцінками ExPro, Україна у 2025 році імпортувала з Угорщини 2,94 мільярда кубометрів природного газу. Загалом частка цієї країни у загальній структурі імпорту газу склала 45%.
Угорщина була одним із найбільш привабливих маршрутів для імпорту через низькі тарифи,
– пояснили у тексті.
Але вже у 2026 році частка Угорщини скоротилася. А перше місце "посів" імпорт з Польщі.
У березні 2026 Україна імпортує в середньому 8,7 мільйона кубометрів природного газу з Угорщини на добу. Це становить 34%.
Важливо! В ExPro теж підтвердили, що жодної зупинки імпорту природного газу з Угорщини не зафіксовано. Ба більше, контракти розраховані на імпорт до кінця березня.
Що кажуть про ситуацію експерти?
- Експерт Святослав Павлюк одразу наголосив, що Угорщина не продає України власний газ. Вона є саме транзитною країною. Тому Будапешт не має можливості одноособово, не порушуючи законодавства Європейського Союзу, обмежувати постачання.
- Фахівець Андрій Закревський теж відзначив сумніви щодо юридичних підстав для припинення транзиту газу через Угорщину. Також він нагадав, що Україна має різноманітні шляхи постачання цього палива.