"Приват" не вернется бывшим владельцам: решение Верховного суда
Источник:Прессслужба "ПриватБанка"
В среду, 15 февраля, Большая палата Верховного суда удовлетворила кассационные жалобы государства по возвращению банка его прежнему собственнику. Таким образом, производство по делу по иску бывшего акционера ПриватБанка Александра Дубилета закрыты.
В "Приватбанке" приветствовали это решение, назвав его триумфом.
Большая палата Верховного суда приняла историческое решение по делу по иску Александра Дубилета, которое делает невозможным возвращение национализированного в 2016 году ПриватБанка его бывшим владельцам,
– говорится в сообщении.
Интересно Приватбанк отменит плату за обслуживание для бизнеса в год.
Бывший глава правления банка Александр Дубилет ранее пытался признать недействительным договор о покупке ПриватБанка государством за 1 гривну. В результате него государство приобрело в собственность 100% акций ПриватБанка.Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 приняло решение о национализации "Приватбанка" и влило в его капитал более 155 миллиардов гривен.
Хозяйственный суд в Киеве закрыл дело, а Северный апелляционный хозяйственный суд упразднил это решение и вернул дело в первую инстанцию. Тогда "ПриватБанк" подал кассацию.
Кассационный хозяйственный суд в Верховном суде попросил Большую палату решить правовую проблему применения нового так называемого "закона о банках", который предусматривает, что бывшие владельцы банка могут получить только денежное возмещение за него.
Решение Верховного суда подтвердило безапелляционность применения "антиколомойского" закона №590-ІХ, прямо запрещающего возвращение акций выведенных с рынка банков их бывшим владельцам.
В "Приватанке" также заявили, что от этого дела зависело дальнейшее рассмотрение еще более 40 подобных исков, с помощью которых бывшие владельцы ПриватБанка и их окружение пытались оспорить законность национализации.
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