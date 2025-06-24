Кто из украинцев должен вернуть часть своих пенсий ПФУ

Существуют изменения, которые существенно влияют на размер пенсии. Поэтому о некоторых событиях в жизни следует непременно сообщать Пенсионный фонд.

Возврат пенсионных выплат ПФУ

При других обстоятельствах деньги придется вернуть, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Перерасчет пенсий будет отменен: какое решение может принять правительство

Итак, повлиять на размер пенсионных выплат могут следующие ситуации:

трудоустройство пенсионера или занятие предпринимательской деятельностью, увольнение пенсионера с работы или прекращение предпринимательской деятельности (к пенсии могут устанавливать определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только неработающим пенсионерам);

трудоустройство пенсионера, который получает пенсию за выслугу лет, на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии выплата пенсии за выслугу лет прекращается);

изменение местности проживания (установленные специальные надбавки при выезде в другую местность могут быть прекращены);

изменение статуса (лишение статуса ветерана войны определенной категории);

изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии (условия трудоустройства

пенсионера, который получает надбавку на содержание ребенка до 18 лет, выплата такой надбавки должна быть прекращена; при условии прекращения обучения или перевода с дневной на другую форму ребенок умершего кормильца теряет право на соответствующий вид пенсии).

Переплату пенсионных выплат могут повлечь и другие обстоятельства. Например, предоставление работодателем недостоверных сведений о размере заработной платы или продолжительность стажа

– уточнили в ПФУ.

Об изменениях Пенсионный фонд Украины можно проинформировать:

лично, обратившись в ближайший сервисный центр; дистанционно, подав заявление через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

В частности, пенсионер в течение 10 дней должен уведомить об изменениях органы ПФУ.

Обратите внимание! Суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или представления работодателем недостоверных данных, могут быть возвращены добровольно или же взимаются на основании решений органов ПФУ или в судебном порядке.