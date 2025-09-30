Украинцы смогут получить 1 500 гривен: кому предусмотрена помощь от государства
- Украинские ветераны могут получить 1 500 гривен на спортивные занятия.
- Это возможно сделать через открытие Дія.Карты с 30 сентября или 1 октября.
Некоторые украинцы могут получить 1 500 гривен. Для этого им нужно открыть Дия. Карту.
Что известно о выплатах?
Однако речь идет только о ветеранах, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.
Деньги они могут получить на спорт. В частности, средства предлагают потратить на такие вещи:
- тренажерный зал;
- бассейн;
- спортивные секции.
Спорт для ветеранов – это об энергии, силу и внутреннее спокойствие. Открывайте Дія.Карту сейчас и с 1 октября получайте 1 500 гривен по программе Ветеранский спорт – на тренажерный зал, бассейн или спортивные секции,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что Дія.Картка – это единственная мультисчетная карта "на все случаи жизни". Кроме счета для средств Ветеранского спорта и других выплат от государства, это еще и кошелек для личных сбережений с возможностью смешанной оплаты.
Например, ваши занятия стоят 2 000 гривен, а в программе 1 500. Тогда 500 гривен автоматически добавляются с личного баланса,
– объяснили украинцам в Дії.
Обратите внимание! Если лицо уже получало средства программы в прошлом квартале, то новые уже поступят на имеющийся счет.
Что известно о Дія.Карточку?
Правительство утвердило Дія.Карту 30 июля текущего года. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Согласно ее словам, введение Дія.Карты позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки.
Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство - инструмент для контроля целевого использования средств,
– написала Свириденко.
Обратите внимание! Украинцы могут получать выплаты на Дію.Карту военных облигации, помощи по безработице, поддержки ВПО и тому подобное.
Какова базовая социальная помощь?
В Украине 22 сентября ввели базовую социальную помощь. Она будет действовать вместо пяти различных выплат.
Сумма привязана к базовой величине, которая определяет, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье. Сейчас это 4 500 гривен.
Подать заявление на получение такой помощи можно онлайн в "Дії".