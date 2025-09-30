Українці зможуть отримати 1 500 гривень: кому передбачена допомога від держави
- Українські ветерани можуть отримати 1 500 гривень на спортивні заняття.
- Це можливо зробити через відкриття Дія.Картки з 30 вересня або 1 жовтня.
Деякі українці можуть отримати 1 500 гривень. Для цього їм потрібно відкрити Дія. Картку.
Що відомо про виплати?
Однак йдеться тільки про ветеранів, пише 24 Канал з посиланням на Дію.
Гроші вони можуть отримати на спорт. Зокрема кошти пропонують витратити на такі речі:
- тренажерний зал;
- басейн;
- спортивні секції.
Спорт для ветеранів – це про енергію, силу та внутрішній спокій. Відкривайте Дія.Картку зараз і з 1 жовтня отримуйте 1 500 гривень за програмою Ветеранський спорт – на тренажерний зал, басейн чи спортивні секції,
– йдеться у повідомленні.
Наголошується, що Дія.Картка – це єдина мультирахункова картка "на всі випадки життя". Крім рахунку для коштів Ветеранського спорту та інших виплат від держави, це ще й гаманець для особистих заощаджень із можливістю змішаної оплати.
Наприклад, ваші заняття коштують 2 000 гривень, а в програмі 1 500. Тоді 500 гривень автоматично додаються з особистого балансу,
– пояснили українцям у Дії.
Зверніть увагу! Якщо особа вже отримувала кошти програми в минулому кварталі, то нові вже надійдуть на наявний рахунок.
Що відомо про Дія.Картку?
Уряд затвердив Дія.Картку 30 липня поточного року. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Згідно з її слів, запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки.
Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів,
– написала Свириденко.
Зауважте! Українці можуть отримувати виплати на Дію.Картку військових облігації, допомоги по безробіттю, підтримки ВПО тощо.
Якою є базова соціальна допомога?
В Україні 22 вересня запровадили базову соціальну допомогу. Вона діятиме замість п'яти різних виплат.
Сума привʼязана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. Наразі це 4 500 гривень.
Подати заяву на отримання такої допомоги можна онлайн у "Дії".