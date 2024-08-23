Какую пенсию получают люди с III группой инвалидности вследствие войны

Пенсии для лиц с инвалидностью увеличили в этом году. Выплаты могут колебаться от 5 до 15 тысяч в зависимости от группы увечья и наличия статуса УБД.

Выплаты ветеранам с инвалидностью III группы

С марта в выплаты ветеранов войны с инвалидностью внесли некоторые изменения. Это произошло согласно постановлению Кабмина по индексации пенсионных и страховых выплат, а также дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году.

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Выплаты таких лиц выросли в соответствии с заявлениями ПФУ. А до 1 марта минимальные пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны определялись в зависимости от группы инвалидности в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Поэтому теперь выплаты для ветеранов с инвалидностью будут в фиксированных размерах: