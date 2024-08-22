Какие пенсии получают ветераны войны в Афганистане

Ветеранам войны в Афганистане пенсии назначают по общим правилам. Однако, минимальная выплата для них определяется в отдельном порядке.

Какие выплаты имеют эти граждане сейчас

Пенсии для ветеранов войны в Афганистане регулируются Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Такие граждане имеют право на специальные надбавки и компенсационные выплаты.

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Размер выплат этих лиц определяется аналогично пенсии по возрасту. То есть при расчетах во внимание принимается стаж и заработная плата лица.

Обратите внимание! Минимальная выплата для ветеранов Афганской войны сейчас составляет 4 958 гривен.

Если же такой ветеран имеет инвалидность, его пенсия рассчитывается иначе. В таком случае его минимальная выплата напрямую зависит от степени увечья: