Выплату за приют ВПЛ могут увеличить в два раза

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Глава партии "Слуга народа" поделилась, что украинцы, приютившие ВПЛ (внутренне перемещенное лицо), могут получать вместо 450 гривен – 900 гривен на одного человека с началом отопительного сезона.

Сейчас действует государственная программа "Прихисток" – семьи, принимающие переселенцев, получают компенсацию 450 гривен на принятое лицо. Но обсуждается возможность увеличить компенсацию с началом отопительного сезона вдвое – до 900 гривен на человека,

– сказала Шуляк.

Также Шуляк поделилась, что количество разрушенного жилья достигло 17 миллионов квадратных метров, но в правительстве предполагают, что это неполная цифра, потому что не все владельцы разрушенного или поврежденного жилья подали заявки.

Как получить 450 гривен от государства

подать заявление о готовности приютить людей в орган местного самоуправления (ОМС) по месту жительства или через сайт Прихисток;

подать соответствующее заявление в ОМС при поселении переселенцев;

до пятого числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и переселенцев, которые проживали;

450 гривен от государства украинцам, приютившим ВПЛ, выплачивали, как компенсацию за коммунальные услуги.

Учтите, что работодатели тоже могут получить денежную помощь от государства, если устроят на работу переселенца. Речь идет о 6,5 тысячах гривен. Такую заявку работодатель может подать через портал Дия. Но деньги поступят только за первый и второй месяц работы переселенца.

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