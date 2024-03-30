Кличко обнародовал свою декларацию: сколько заработал мэр Киева за год

Городской голова Киева Виталий Кличко показал декларацию о доходах за 2023 год. Кроме средств, в ней указаны недвижимость, благотворительные фонды и транспорт.

Городской голова Киева указал в декларации зарплату на должности в КГГА и собственные сбережения в гривнах и валюте.

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Доходы Кличко

Согласно декларации, в 2023 году весь доход Кличко составляла его заработная плата из Киевской городской государственной администрации – 1 003 636 гривен.

Также он указал в декларации свои сбережения: 338 500 гривен, 35 800 долларов и 3 евро на банковских счетах.

А наличными – еще 209 400 гривен, 52 000 долларов и 68 300 евро.

Кроме того, 150 000 долларов и 2 200 000 мэр столицы, согласно декларации, одолжил своему брату Владимиру.

Недвижимость, аксессуары и благотворительные фонды

Также, по данным НАПК, в собственности Кличко находится квартира (251,8 квадратных метров) в Киеве, а сам он зарегистрирован в столичной квартире брата (43,6 квадратных метров).

Кроме этого, у него есть дом отдыха площадью 785 квадратных метров. В дополнение он пользуется земельным участком 2 500 квадратных метров в селе Лютеж Киевской области.

Также Кличко владеет:

мотоциклом Fine custom Puncher 2009 года выпуска,

прицепом Ironhorse Widebody 2013 года выпуска,

автомобилем Land Rover Discovery 2013 года выпуска.

При этом он безвозмездно пользуется тремя автомобилями: два Toyota Sequoia 2021 года выпуска и Toyota, которые арендует его брат.

Кроме того, Кличко задекларировал: антикварные каминные часы второй половины XIX века (Jacques Murray & Co), семь наручных мужских часов (два IWC, три Frank Muller, два Mont Blanc) и рояль (Yamaha).

В дополнение, Кличко владеет корпоративными правами двух благотворительных организаций: "Благотворительный фонд Будущий Киев" и Благотворительный фонд "Фонд Кличко".