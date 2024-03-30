Міський голова Києва вказав у декларації зарплату на посаді в КМДА та власні заощадження у гривнях і валюті.
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Доходи Кличка
Згідно з декларацією, у 2023 році весь дохід Кличка становила його заробітна плата з Київської міської державної адміністрації – 1 003 636 гривень.
Також він вказав у декларації свої заощадження: 338 500 гривень, 35 800 доларів та 3 євро на банківських рахунках.
А готівкою – ще 209 400 гривень, 52 000 доларів та 68 300 євро.
Окрім того, 150 000 доларів та 2 200 000 міський голова столиці, згідно з декларацією, позичив своєму братові Володимиру.
Нерухомість, аксесуари та благодійні фонди
Також, за даними НАЗК, у власності Кличка перебуває квартира (251,8 квадратних метрів) у Києві, а сам він зареєстрований у столичній квартирі брата (43,6 квадратних метрів).
Окрім цього, у нього є будинок відпочинку площею 785 квадратних метрів. На додачу він користується земельною ділянкою 2 500 квадратних метрів у селі Лютіж Київської області.
Також Кличко володіє:
- мотоциклом Fine custom Puncher 2009 року випуску,
- причепом Ironhorse Widebody 2013 року випуску,
- автомобілем Land Rover Discovery 2013 року випуску.
При цьому він безоплатно користується трьома автомобілями: два Toyota Sequoia 2021 року випуску та Toyota, які орендує його брат.
Окрім того, Кличко задекларував: антикварний камінний годинник другої половини ХІХ століття (Jacques Murray & Co), сім наручних чоловічих годинників (два IWC, три Frank Muller, два Mont Blanc) та рояль (Yamaha).
На додачу, Кличко володіє корпоративними правами двох благодійних організацій: "Благодійний фонд Майбутній Київ" та Благодійний фонд "Фонд Кличка".