Китай получает от России максимум: как Пекин выгодно перепродает российскую нефть

С точки зрения найти и газа Китай получает от России все, что хочет. Так, стране поставляется очень дешевый газ по "Силі Сибири – 1".

Возможно, к 2025 году он выйдет на проектную мощность 38 млрд кубометров в год, но пока он только развивается. Это не способно заменить европейский рынок для российского "Газпрома". Об этом 24 Канала сказал эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.

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Все схвачено

По мнению Критихина, других продвижений, кроме возможного согласия на "Силу Сибири – 2", и это может быть только декларация о намерениях, не предусмотрено. Что касается нефти, Китай и так получает из России по максимуму – все, что могут доставить транспортные пути.

Максимально работает нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан и порт Казьмино. Китай получает 10 миллионов тонн каждый год через Казахстан. Кроме того, страна организовала цепочку загрузки своих супертанкеров в Средиземном море, куда небольшие танкеры из Новороссийска и Туапсе поставляют российскую нефть.

Китайцы покупают ее по очень низкой цене – около 40 долларов за баррель. Затем смешивают ее с другой нефтью, в частности, по дороге в Азию добавляется еще и иранская – и продают с очень большой выгодой для себя. Или поставляют на свой китайский рынок,

– объяснил эксперт.

Раньше была практика Ирана, который поставлял нефть в Китай, выдавая ее за нефть из Малайзии. По статистике китайской таможни, получалось, что Китай получает из Малайзии больше нефти, чем Малайзия ее добывает.

Сейчас в это уравнение добавилась Россия. По меньшей мере, в двух точках в Средиземном море: у берегов Греции и у Сеута (испанского анклава на марокканском побережье). Там большие океанские танкеры, вмещающие по два миллиона баррелей нефти,

– заметил Крутихин.

Они собирают российскую нефть небольшими партиями и, вероятнее всего, могут доставлять ее туда, где цена выше: в Европу, Южную Америку или Азию. Эксперт отмечает, что для таких танкеров дальнее расстояние остается коммерчески выгодным.

"Все схвачено. Как-то увеличить сотрудничество России с Китаем по этому направлению невозможно", – подытожил эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.

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