Конкретная цель – триллион долларов, – Зеленский о будущем уровне ВВП Украины

В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады в День Конституции Украины президент Владимир Зеленский заявил, что за следующие 10 лет рост ВВП должен достичь рекордного уровня.

Триллион долларов за 10 лет

Владимир Зеленский отметил, что Украина должна пройти путь трансформации за 10 лет, ведь после победы внимание мира будет направлено именно на нас. Следовательно, проявление такого доверия нужно направить на развитие.

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Главной целью, по его словам, должен стать рост ВВП до триллиона долларов.

Конкретная цель для ВВП Украины – триллион долларов. Да, это очень высокая планка, и выглядит вроде бы нереально, но потенциал Украины способен это обеспечить,

– сказал президент.

Кроме того, Украина в будущем откажется от дешевой оплаты труда, которая якобы являлась нашим конкурентным преимуществом. Как заявил Зеленский, мы ставим целью достичь такого уровня оплаты труда, который можно было бы определить по формуле "соседи в Евросоюзе плюс 30 процентов".

Украина после победы сделает ставку, прежде всего, на квалифицированный труд. А значит, на образование,

– добавляет он.

Какой уровень ВВП сейчас

Напомним, что уровень валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составил 160 миллиардов долларов по среднему официальному курсу.

Чтобы достичь триллиона долларов, экономика страны должна вырасти в 6,2 раза, то есть темпы роста должны составлять около 20% ежегодно. В то же время в государственном бюджете Украины на 2023 год рост ВВП заложен на уровне 3,2%.