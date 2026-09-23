Субсидия и деньги в банке: повлияет ли депозит на получение помощи

Многие украинцы хранят свои сбережения на банковских счетах. Однако наличие дополнительного пассивного дохода часто вызывает опасения по поводу потери субсидии.

Как банковские проценты влияют на назначение субсидии?

Если человек получает доход от размещения средств на депозите, эти деньги не будут учитываться в среднемесячном совокупном доходе семьи, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно постановлению правительства, такие начисления не могут служить основанием для отказа в назначении жилищной субсидии.

В то же время существуют нюансы, касающиеся общей суммы сбережений. Если на 1-е число месяца, с которого назначается субсидия, у кого-либо из членов домохозяйства на счетах находится более 100 тысяч гривен, в выплатах будет отказано.

Это правило касается как одного большого депозита, так и суммарных остатков на нескольких банковских счетах.

Напомним, что перед назначением субсидии ПФУ анализирует имущественное положение домохозяйства. Речь идет, в частности, о размере жилья, приобретении недвижимости и т. п.

Также "изучают" совокупный доход семьи. В него включают зарплату, различные социальные выплаты, пенсию и другие официальные источники дохода.