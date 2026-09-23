Как банковские проценты влияют на назначение субсидии?

Если человек получает доход от размещения средств на депозите, эти деньги не будут учитываться в среднемесячном совокупном доходе семьи, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно постановлению правительства, такие начисления не могут служить основанием для отказа в назначении жилищной субсидии.

В то же время существуют нюансы, касающиеся общей суммы сбережений. Если на 1-е число месяца, с которого назначается субсидия, у кого-либо из членов домохозяйства на счетах находится более 100 тысяч гривен, в выплатах будет отказано.

Это правило касается как одного большого депозита, так и суммарных остатков на нескольких банковских счетах.

Напомним, что перед назначением субсидии ПФУ анализирует имущественное положение домохозяйства. Речь идет, в частности, о размере жилья, приобретении недвижимости и т. п.

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Также "изучают" совокупный доход семьи. В него включают зарплату, различные социальные выплаты, пенсию и другие официальные источники дохода.