Як відсотки від банку впливають на призначення субсидії?

Якщо людина отримує прибуток від розміщення коштів на депозиті, ці гроші не враховуватимуться до середньомісячного сукупного доходу родини, про що зазначає Пенсійний фонд України.

Відповідно до урядової постанови, такі нарахування не можуть бути причиною для відмови у призначенні житлової субсидії.

Водночас є нюанси щодо загальної суми заощаджень. Якщо на 1 число місяця, з якого призначається субсидія, будь-хто з членів домогосподарства має на рахунках понад 100 тисяч гривень, у виплатах буде відмовлено.

Це правило стосується як одного великого депозиту, так і сумарних залишків на кількох банківських рахунках.

Нагадаємо, що перед призначенням субсидії ПФУ аналізує майновий стан домогосподарства. Йдеться, зокрема, про розмір житла, придбання нерухомості тощо.

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Також "вивчають" сукупний дохід родини. Туди включають зарплату, різні соціальні виплати, пенсію та інші офіційні джерела прибутку.