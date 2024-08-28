Во сколько лет украинские женщины уходят на пенсию

Мужчины и женщины в Украине имеют одинаковые требования к страховому стажу. Соответственно на пенсию они выходят одновременно.

Когда женщины уходят на пенсию

Требование к стажу как мужчин, так и женщин, растут ежегодно до 2028 года ровно на год. Например, в прошлом году выйти на пенсию в 63 года можно было с 20 годами стажа, уже сейчас надо 21 год.

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Заметьте! Сейчас требования к стажу не растут только для 65 лет. Чтобы выйти на пенсию в этом возрасте нужно 15 лет.

Требования к стажу сегодня такие:

в 60 лет – 31 год страхового стажа;

в 63 года – 21 год страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Лица, которые не имеют достаточного страхового стажа, могут претендовать на социальную пенсию. Размер такой пенсии рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, который сейчас составляет 2 361 гривен, и среднемесячным доходом на одного человека в семье, определенным на основе данных за последние шесть месяцев.