Коли жінки йдуть на пенсію

Вимогу до стажу як чоловіків, так і жінок, зростають щороку до 2028 року рівно на рік. Наприклад, торік вийти на пенсію у 63 роки можна було з 20 роками стажу, уже зараз треба 21 рік.

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Зауважте! Нині вимоги до стажу не ростуть лише для 65 років. Щоб вийти на пенсію у цьому віці потрібно 15 років.

Вимоги до стажу сьогодні такі:

у 60 років – 31 рік страхового стажу;

у 63 роки – 21 рік страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Особи, які не мають достатнього страхового стажу, можуть претендувати на соціальну пенсію. Розмір такої пенсії розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб, який наразі становить 2 361 гривень, та середньомісячним доходом на одну особу в сім'ї, визначеним на основі даних за останні шість місяців.