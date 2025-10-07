Впервые с 2022 года: в Николаев вернули водоснабжение пресной воды
- Централизованное снабжение воды в Николаев восстановлено впервые с 2022 года после завершения строительства трубопровода длиной 136 км.
- Проект водоснабжения, стоимостью 6,3 миллиарда гривен, обеспечит стабильное водоснабжение для более 180 тысяч человек в 127 населенных пунктах, уничтожая угрозу от обстрелов.
Централизованное водоснабжение в Николаев восстановлено. Это впервые с 2022 года город получил централизованную подачу пресной воды.
Что известно о водоснабжении в Николаеве?
По состоянию на 7 октября полностью завершено строительство трубопровода общей протяженностью около 136 км, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.
Читайте также Вода может подорожать: когда украинцы увидят новые тарифы в платежках
Уже проложенного в "две нитки по 67,9 км каждая". Также готовы насосные станции и параллельно продолжаются работы по благоустройству прилегающих территорий и восстановлению подъездных путей.
Кроме того, завершены тендерные закупки на поставку электроэнергии. До того уже были заключены все необходимые договоры, для обеспечения стабильной и бесперебойной работы водопровода.
Первые 5 000 кубометров воды дошли в городские системы и резервуары в конце августа,
– говорится на сайте ведомстве.
Как рассказали в министерстве, в течение нескольких недель специалисты поэтапно проводили тестовое заполнение сети и во время этого придерживались всех технологических норм. В частности прокачки воды позволило проверить состояние системы и избежать возможных повреждений.
Важно! Николаевский водопровод является одним из крупнейших и стратегически важных инфраструктурных проектов государственного значения.
Нынешняя стоимость строительства составляет 6,3 миллиарда гривен (это вместе с дополнительными работами, тогда как начальная составляла 8,7 миллиарда гривен. По итогам экспертизы Агентства восстановления, проект удалось удешевить на 25%.
Эти средства планируют направить на другие важные проекты водоснабжения:
- строительство водопроводов для Мировской и Томаковской общин на Днепропетровщине;
- Болградского и Суворовского водопроводов в Одесской области;
- водопровода в Лубнах Полтавской области;
- в Вапнярке Винницкой области.
Обратите внимание! Их реализация обеспечит стабильное водоснабжение для более 180 тысяч человек в 127 населенных пунктах.
О чем рассказал Алексей Кулеба?
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба тоже прокомментировал события. Он напомнил, что после того, как россияне взорвали ключевой магистральный водопровод, более полумиллиона жителей Николаева остались без постоянного водоснабжения.
Чтобы вернуть людям доступ к пресной воде, за год мы построили новый водопровод – сверхсложный инфраструктурный проект,
– отметил Кулеба.
Сейчас вся система защищена от обстрелов, насколько это возможно в условиях полномасштабной войны.
Как отметил Алексей Кулеба, кабельные линии проложены под землей, есть укрытие для персонала, резервные генераторы и современное оборудование.
Что известно о ситуации с водоснабжением воды в Николаев?
25 июля начались тестовые запуски очистных сооружений для обеспечения города питьевой водой. Местные власти обещали, что до октября в Николаеве не будет проблемы с водой.
Было создано 230 новых артезианских скважин. Очистные мощности составляют около 500 кубов в час.