Централизованное водоснабжение в Николаев восстановлено. Это впервые с 2022 года город получил централизованную подачу пресной воды.

Что известно о водоснабжении в Николаеве?

По состоянию на 7 октября полностью завершено строительство трубопровода общей протяженностью около 136 км, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Уже проложенного в "две нитки по 67,9 км каждая". Также готовы насосные станции и параллельно продолжаются работы по благоустройству прилегающих территорий и восстановлению подъездных путей.

Кроме того, завершены тендерные закупки на поставку электроэнергии. До того уже были заключены все необходимые договоры, для обеспечения стабильной и бесперебойной работы водопровода.

Первые 5 000 кубометров воды дошли в городские системы и резервуары в конце августа,

– говорится на сайте ведомстве.

Как рассказали в министерстве, в течение нескольких недель специалисты поэтапно проводили тестовое заполнение сети и во время этого придерживались всех технологических норм. В частности прокачки воды позволило проверить состояние системы и избежать возможных повреждений.

Важно! Николаевский водопровод является одним из крупнейших и стратегически важных инфраструктурных проектов государственного значения.

Нынешняя стоимость строительства составляет 6,3 миллиарда гривен (это вместе с дополнительными работами, тогда как начальная составляла 8,7 миллиарда гривен. По итогам экспертизы Агентства восстановления, проект удалось удешевить на 25%.

Эти средства планируют направить на другие важные проекты водоснабжения:

строительство водопроводов для Мировской и Томаковской общин на Днепропетровщине; Болградского и Суворовского водопроводов в Одесской области; водопровода в Лубнах Полтавской области; в Вапнярке Винницкой области.

Обратите внимание! Их реализация обеспечит стабильное водоснабжение для более 180 тысяч человек в 127 населенных пунктах.

О чем рассказал Алексей Кулеба?

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба тоже прокомментировал события. Он напомнил, что после того, как россияне взорвали ключевой магистральный водопровод, более полумиллиона жителей Николаева остались без постоянного водоснабжения.

Чтобы вернуть людям доступ к пресной воде, за год мы построили новый водопровод – сверхсложный инфраструктурный проект,

– отметил Кулеба.

Сейчас вся система защищена от обстрелов, насколько это возможно в условиях полномасштабной войны.

Как отметил Алексей Кулеба, кабельные линии проложены под землей, есть укрытие для персонала, резервные генераторы и современное оборудование.

