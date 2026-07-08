Расстояние, как через всю страну: в Украине построят 900 километров водопроводов

В Украине началась масштабная модернизация систем водоснабжения. Планируется реализовать в общей сложности 29 проектов в 14 областях страны.

Как модернизируют систему водоснабжения

Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

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Все проекты реализуются в рамках Планов устойчивости, которые разработали и утвердили регионы.

Водоснабжение – это базовая потребность людей и один из ключевых элементов устойчивости общин,

– пояснил Кулеба.

Поэтому в областях разработали проекты, которые помогут улучшить систему водоснабжения.

В результате планируется построить и восстановить почти 900 километров водопроводов. По словам министра, это расстояние равно расстоянию между самой северной и самой южной точками Украины.

Кроме того, проекты предусматривают замену и установку нового современного оборудования для подачи воды:

всего будет смонтировано более 4 тысяч единиц оборудования;

оно должно обеспечить более 45 мегаватт дополнительных мощностей.

Следует понимать, что таких объемов достаточно для потребления целого крупного города с населением до 100 тысяч человек.

В настоящее время в рамках этих 29 проектов уже установлено насосное оборудование, способное перекачивать 3–4 миллиона кубометров воды в сутки. Это позволяет обеспечить водоснабжение для 15–20 миллионов человек.

Новая модель водоснабжения

Все эти решения направлены на укрепление систем водоснабжения, поскольку регионы заложили в свои планы устойчивости риски ударов российских оккупантов по объектам водоснабжения.

Сейчас мы работаем над переходом от модели одного источника водоснабжения к модели устойчивой и резервированной системы,

– отметил министр.

Новая модель призвана:

защитить ключевые объекты водоснабжения;

создать резервные точки водозабора;

развивать автономное водоснабжение;

и обеспечить резервное энергоснабжение водоканалов.

В результате реализации указанных проектов бесперебойным водоснабжением должны быть охвачены более 10 миллионов украинцев.

Напомним, в марте правительство представило План устойчивости регионов, который предусматривает финансирование в размере более 278 миллиардов гривен. Водоснабжение определили как одно из четырех основных направлений наряду с защитой критической инфраструктуры, распределенной генерацией и теплоснабжением.