Российская экономика сталкивается с серьезными проблемами. Именно поэтому она ослабевает.

Что именно сказала Кая Каллас о российской экономике?

В частности российская инфляция уже превышает 20%, пишет 24 Канал со ссылкой на руководительницу европейской дипломатии Кайю Каллас.

В то же время денежные ресурсы Кремля значительно сокращаются. А экономический рост существенно замедлился.

Мы знаем, что военная экономика России уже слабая, станет слабее. Инфляция более 20%, уменьшаются денежные резервы и рост приближается к нулю,

– сказала Кая Каллас.

Согласно ее словам, можно предположить, что время был определенный период по российской стороне. Но теперь он на стороне Украины.

Заметьте! Теперь, как заявила Каллас, Россия хочет поквитаться, нападая на гражданскую инфраструктуру и на энергетические объекты.

Что известно о визите Каллас в Украину?

Кайя Каллас прибыла с официальным визитом в Киев 13 октября. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х.

Я рад приветствовать Каю Каллас в Киеве для обсуждения дальнейшей поддержки Украины со стороны ЕС на фоне усиления российского террора и подтверждения нашей общей готовности укреплять европейскую безопасность,

– написал Сибига.

Он добавил, что поблагодарил Европейский Союз и лично Каи Каллас за их лидерство и последовательную поддержку Украины. Министр отметил, что продолжается совместная работа и тесная координация действий с ЕС и его государствами-членами для восстановления справедливого и прочного мира для Украины.

Обратите внимание! Сибига также анонсировал, что на следующей неделе, по приглашению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Что происходит с экономикой России?