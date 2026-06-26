НАТО готовит для Украины рекордную поддержку: на кону — десятки миллиардов

Союзники по НАТО готовят новую многомиллиардную помощь Украине. Об этом может быть объявлено уже в следующем месяце на саммите Альянса в Анкаре.

Какую помощь Украине планирует оказать НАТО

Об этом сообщили дипломаты НАТО в комментарии Politico.

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Лидеры стран Альянса соберутся в турецкой столице 7 – 8 июля. Ожидается, что Украина станет одной из важных тем саммита.

По словам дипломатов, в проекте декларации союзники планируют выделить Украине:

70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году;

2026 году; не менее такую же сумму в следующем году.

Таким образом, Киев в целом может получить до 140 миллиардов евро поддержки от НАТО в течение двух лет.

При этом ожидается, что США не будут участвовать в этом пакете финансирования, а обязательства распределятся между другими членами Альянса.

Какова ключевая тема саммита

В то же время одной из центральных тем декларации должно стать заявление европейских союзников по НАТО, которые возьмут на себя большую ответственность за защиту Европы. Зато США хотят сосредоточиться на других приоритетах.

В проекте европейцы обещают активнее участвовать в укреплении обороны континента, инвестируя прежде всего в дальнобойные ударные системы, средства противовоздушной обороны и беспилотники.

Впрочем, пока декларация не утверждена. Ее текст еще обсуждают послы НАТО, и он может измениться до последнего момента. Окончательное решение примут главы государств и правительств во время саммита в Анкаре.

Таким образом, страны НАТО планируют и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии и вновь назвать Россию долгосрочной угрозой для всего европейского континента.

Напомним, ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что союзники сейчас работают над конкретными решениями о дальнейшей помощи Украине. По его словам, это должно стать четким сигналом России о неизменности позиции НАТО.